美債驚現經濟衰退訊號 關鍵殖利率曲線三年來首倒掛

美國2年期公債殖利率29日短暫超過10年期公債殖利率，形成所謂的「殖利率曲線倒掛」，為2019年來首見，這強化市場認為聯準會為了對抗通膨而積極升息，可能引發經濟衰退的觀點。

殖利率曲線倒掛通常顯示經濟長期成長展望不佳，在過去50年來，每次美國經濟衰退出現之前，都會出現殖利率曲線倒掛的情況。通常而言，經濟衰退會在2年與10年期公債殖利率倒掛兩年內出現。

這次的倒掛發生在2年期公債殖利率上升、10年期公債殖利率下滑，兩者在2.39%的水準交會。不過倒掛後，利差又迅速擴大，殖利率曲線再度轉正。2019年美中貿易戰期間，美債殖利率曲線曾經在8月出現倒掛，再前一次持續倒掛發生在2006-2007年。

短期殖利率高於長期殖利率是反常的，預示隨著經濟成長減緩，短期殖利率不太可能維持在高檔。從去年10月開始，陸續有多條殖利率曲線出現倒掛，當時20年與30年期殖利率倒掛，本周又發生5年和30年期殖利率曲線倒掛，為2006年以來首見。2年與10年期殖利率曲線是最新一例。

Medley Global Advisors全球總體策略師艾蒙斯表示：「從歷史來看，每次經濟衰退都伴隨著殖利率曲線倒掛」， 「這很可能是未來經濟衰退的一個預測指標。然而，具體衰退到來時間還不清楚。可能需要兩年」。

與2019年發生倒掛時類似，市場愈來愈擔心聯準會緊縮政策將抑制消費者支出和商業活動。然而，與上次發生情況不同的是，聯準會現在正在對抗40年來最嚴重通膨，市場推測央行將更大幅度調整利率、帶來更多苦痛後果。

聯準會本月升息1碼，將利率從近零水準調高至0.25%至0.5%。期貨交易人士的定價顯示，市場預期今年升息8碼，由於年底前僅剩六次會議，代表至少會有一次升息幅度超過1碼。

不過，一些投資人主張，這次殖利率曲線倒掛可能不如以往一樣是個可靠的經濟衰退指標，因為聯準會在新冠病毒危機期間大量收購債券，已使殖利率出現偏差。