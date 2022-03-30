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俄羅斯央行出招 盧布升值幾乎收復開戰以來的全部失地

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
因俄羅斯央行的限制措施，盧布最近升值，可能很快弭平俄烏戰爭爆發數周以來的跌幅。圖為莫斯科一家外幣兌換所2月22日公告的盧布兌美元和歐元匯價。美聯社
因俄羅斯央行的限制措施，盧布最近升值，可能很快弭平俄烏戰爭爆發數周以來的跌幅。圖為莫斯科一家外幣兌換所2月22日公告的盧布兌美元和歐元匯價。美聯社

俄羅斯盧布正捲土重來，可能很快弭平俄烏戰爭爆發數周以來的跌幅。

在莫斯科，盧布過去14個交易日裡有13個交易日走強，幾乎抹去普亭派軍入侵烏克蘭後在岸交易出現的33%跌幅。盧布周二兌美元上漲逾4%，到1美元兌86盧布左右，接近開戰前水準。

Informa Global Markets公司資深新興市場分析師Natalie Rivett說：「盧布的反彈其實是俄羅斯央行強迫買入並限制賣出的結果，俄羅斯和烏克蘭之間若停火，可能有助支撐盧布，但很難想像會有可持續的升值走勢。」

盧布現在的匯價距離俄烏戰爭前一天、2月23日的1美元兌81.16盧布，僅相差大約6%。Rivett表示，鑒於俄羅斯在美國和盟友實施制裁後陷入孤立，重返此一水準會是一項大挑戰。

Generali Insurance Asset Management資深新興市場策略師Guillaume Tresca也認為盧布有揮之不去的風險。他說：「盧布的升值是脆弱的，驅動力比較是技術性因素而非真的經濟改善。」

俄羅斯 俄烏戰爭 烏克蘭

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