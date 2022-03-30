美股反彈無視殖利率曲線倒掛 美銀示警提防熊市陷阱

美國銀行（BofA）警告，隨美國公債殖利率曲線已出現倒掛，美股過去兩周卻無視基本面轉弱的格局，飆升11%，具有熊市反彈陷阱的特徵，可能接下來會跌得更深。

彭博資訊周二（29日）引述美銀的報告說，美國聯準會（Fed）今年準備大幅升息遏制高通膨，基本面明顯趨弱，股市仍然強勁反彈，需要警惕。

美銀策略師認為，讓標普500指數從1月紀錄高點挫跌12%的走勢尚未結束，大幅反彈是熊市中的典型波動。例如之前網際網路泡沫破裂和全球金融危機引發熊市時，也出現過強勁反彈。備受關注的美債市場指標周二出現倒掛，形同發出衰退警報，令美銀策略師們加深對Fed緊縮政策將傷害經濟的疑慮。

包括Gonzalo Asis和Riddhi Prasad在內的美銀策略師最新分析報告寫道：「宏觀環境惡化以及不利市場的聯準會政策，使得美國股市不大可能持續上漲。」他們說，現今聯準會不會再來救援市場，事實上反而是樂見金融條件趨緊來幫助其抑制通膨。「就實務操作而言，這意味應該減少持有風險資產。」

然而現在投資人完全沒在怕。美國公債殖利率曲線周二出現倒掛，2年期殖利率自2019年以來首次超過10年期殖利率。同一天標普500指數還是大漲1.2%；最近11個交易日，標普已有9天收漲。