駭客竊逾6億美元 電玩Axie Infinity的區塊鏈網路遭殃
最新的加密貨幣駭攻鎖定了支援高人氣非同質化代幣遊戲Axie Infinity的區塊鏈網路。駭客盜走價值達約6.25億美元的以太幣和美元穩定幣USDC，這可能是去中心化金融（DeFi）的史上最大刼案，損失超過2021年8月加密貨幣交換平台Poly Network失竊的6.11億美元。
Axie Infinity與支持該遊戲的區塊鏈網路Ronin Network，周二在他們的推特和Discord官方帳戶證實了有安全漏洞。
前美國證券交易委員會的網際網路執法辦公室主管John Reed Stark表示，最新的這起駭攻明確提醒，Web3市集面對網攻有多麼脆弱（Web3是一種去中心化的網路，由區塊鏈驅動，該技術支持各種加密貨幣）。
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