美元跌歐元漲 俄烏談判有進展 提振風險胃口

美元周二下跌，有關俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展的報導提振歐元，降低了美元的避險吸引力。

俄羅斯周二在伊斯坦堡舉行的會談中表示，將縮減在烏克蘭首都和北部的軍事行動，烏克蘭提出將採取中立地位，彼此建立互信的措施視為和平談判取得進展的第一個跡象。

美元指數周二跌0.7%，至98.404。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美元已漲3.4%。

Oanda高級分析師Edward Moya說：「風險偏好又回來了，我認為看到烏克蘭戰爭可能出現一個重大轉折點，俄羅斯表示談判是建設性的，停火是有希望的。」

歐元兌美元攀升0.8%，報1.1076美元。美元兌日圓跌0.9%，至122.83日圓。日圓周一觸及2015年以來最低。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo說：「由於建設性的和談、油價走低以及對本周歐元區數據可能強化歐洲央行升息理由的預期心理，歐元今天正釋放反彈。」

日本財務大臣鈴木俊一表示，日本將密注關注匯市動向，以防止日圓惡性貶值。

三菱日聯金融集團(MUFG)的貨幣和新興市場分析師Lee Hardman在客戶報告中說，「雖然僅憑日本官員隔夜的發言不太可能扭轉日圓走軟的趨勢，但至少應該有助於減緩最近日圓遭快速拋售的步伐。」

日本央行周二繼續堅持捍衛關鍵殖利率上限，提出無限量購買10年期公債，給日圓帶來更大的走貶壓力，並考驗其保持超寬鬆政策的決心。