美光財測亮麗盤後飆 CEO：資料中心已成記憶體最大市場

美國記憶體晶片龍頭美光（Micron）上季獲利和本季財測都優於華爾街預期，主要由資料中心、雲端和智慧手機業務成長帶動，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）強調，資料中心市場已超越行動市場，成為最大的記憶體與儲存市場。財報消息激勵美光股價盤後一度大漲6.5%。

美光29日預測，本季營收將達約87億美元，高於分析師預估的82億美元；扣除特定項目後，每股盈餘2.46美元，高於市場預估的2.24美元。

記憶體晶片如今廣泛用於各種裝置，受到個人電腦和智慧手機需求起伏波動的影響性已降低。這有助美光在PC市場減緩之際，仍能維持成長。美光上季的資料中心銷售是亮點，年比成長逾60%；工業銷售成長約60%，車用領域營收也創紀錄。

美光執行長梅羅塔在法說會中表示：「在去年，資料中心已成為記憶體與儲存的最大市場，超越行動市場。展望未來，我們預期資料中心需求成長在未來十年會超越整體的記憶體與儲存市場，由雲端和有益的企業IT投資所推動。」

回顧在3月3日止的上季，美光營收成長25%至77.9億美元，其中DRAM營收占比達73%、NAND占比為25%；上季淨利達22.6億美元或每股盈餘2美元，遠高於一年前的6.03億美元或每股53美分。

梅羅塔說：「我們預期2022年產業對DRAM的位元需求成長幅度為中至高十位數（mid-to-high teens），對NAND的需求成長約30%。我們預測今年基礎需求是由資料中心、持續採用5G智慧手機和車用、工業市場持續走強所帶動。」美光表示，預期今年PC出貨會比去年走緩。

談到俄烏戰爭問題，美光表示不會影響公司的生產，但該地區是用於晶片製造的氣體和一些礦物原料的來源，代表部分成本可能會提高。梅羅塔另表示，中國大陸重新實施防疫封鎖措施，對電子供應鏈構成一大風險。

美光股價在29日收盤勁揚2.7%至每股82.05美元，盤後一度大漲6.5%，稍後漲幅收斂至4%。美光股價今年來截至28日下跌12%，部分是受到整體科技股跌勢拖累。費半指數今年來下跌8.1%。