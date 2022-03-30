美股三大指數齊漲 俄烏談判取得進展 提振市場樂觀情緒

美股三大指數周二（29日）齊漲，道瓊工業指數漲逾300點，俄羅斯和烏克蘭正朝達成解決衝突的協議取得進展，提振市場的樂觀情緒。

道瓊工業指數漲338.3點，或0.97%，收報35,294.19點；標普500指數漲56.08點，或1.23%，收報4,631.6點；那斯達克指數漲264.73點，或1.84%，收報14,619.64點。

俄羅斯29日承諾，將在烏克蘭首都基輔和北部地區減少軍事行動，烏克蘭提出採取中立立場，這些建立信任的步驟是和平談判取得進展的初步跡象。

石油和其他大宗商品價格回跌，有助緩解市場對通膨升高和美國聯準會（Fed）貨幣政策路線的擔心；Fed已啟動升息周期來遏制物價持續上漲的趨勢。

National Securities首席市場策略師Art Hogan說：「回顧俄烏戰事發生的這一個月，你會發現市場消化的壞消息，比消化好消息還要多。這當然顯示，市場有一個天然的螺旋彈簧，將對任何好消息做出反應，我們今天早上看到了一點。但對一切都必須保持謹慎態度，我們須看見事情真的在發生，而不是只是還在談。」

美國2年期和10年期公債殖利率曲線近來出現反轉，為2019年9月以來首次該現象，市場擔心Fed可能犯下政策錯誤，導致經濟放緩或可能陷入衰退。

Raymond James固定收益研究部門董事總經理Ellis Phifer說：「儘管我認為Fed積極緊縮貨幣政策的最終結果將導致經濟衰退，但我預估這不會很快發生。從歷史上來看，在經濟陷入衰退前，2年期和10年期公債殖率均出現反轉，但並非所有的長短期公債殖利率反轉都會導致經濟衰退。」

油價跌逾1%，拖累標普能源股下挫，成為標普500指數中唯一收跌的類股；標普能源股28日跌逾2%。

最近幾周由於俄烏衝突升溫，對持續上漲的小麥、能源和金屬等大宗商品帶來更大的上漲壓力。

即使近來通膨急升，最新數據顯示，美國3月消費者信心從一年低點反彈，且目前的勞動力環境對勞工有利。

標普不動產類股盤中上漲近3%，寫下1月底以來最大盤中漲幅，是標普500指數表現最佳的類股，顯示一些投資人可能認為通膨依然存在，但經濟不會出現衰退。

聯邦快遞（FedEx）大漲3.7%，該公司稍早任命營運長Raj Subramaniam擔任執行長。

蘋果（Apple）收漲1.9%，為連續第11日上揚，創下2003年來最長連漲紀錄。