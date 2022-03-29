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美消費者信心指數 意外增強

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
美國7月消費者信心意外增強，顯示美國強勁就業成長抵銷了美國人對通膨竄升、俄烏戰爭的疑慮。歐新社
美國7月消費者信心意外增強，顯示美國強勁就業成長抵銷了美國人對通膨竄升、俄烏戰爭的疑慮。歐新社

美國3月消費者信心意外增強，顯示美國強勁就業成長抵銷了美國人對通膨竄升與俄羅斯入侵烏克蘭的疑慮。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）29日表示，美國3月消費者信心指數升至107.1，高於2月調整後的105.7，也優於經濟學家預期的107。

其中消費者的現況信心指數升至153，寫下去年6月來最大增幅，顯示消費者對當前商業景氣及就業情況持樂觀態度；反映未來六個月前景的預期信心指數則降至76.6，為2014年來最低。

儘管消費者信心走高，美國人仍面臨1982年來最高的通膨壓力，加薪速度趕不上物價調漲速度，且俄烏戰事正進一步使通膨火上加油。通膨升溫已抑制民眾對於特定商品及服務的購買力，可能拖累經濟成長。

美國 通膨

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