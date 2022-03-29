晶片基板需求旺盛 南韓PCB市場今年將增長7%

集微網消息，3月28日，據韓國科技媒體TheElec報導，韓國印刷電路板協會(KPCA)稱，在晶片基板需求旺盛的帶動下，今年韓國印刷電路板(PCB)市場預計將比2021年增長7%。

該協會表示，韓國的PCB市場的價值預計將達到16.255萬億韓元。晶片基板的收入將佔其中的5萬億韓元，與2021年相比增長19%。

報導稱，由於持續的全球晶片短缺，晶片基板的需求量很大，這幫助去年晶片基板的收入同比增長27%。

生產倒裝晶片球柵陣列（FC-BGA）的三星電機、Daeduck電子和Korea Circuit的收入預計今年將從這種需求中獲得增長。

LG Innotek和Simmtech等FC-CSP(晶片級封裝)製造商的收入也有望大幅增長。

另外，據KPCA預測，今年韓國的剛性PCB市場規模將達到4萬億韓元，與2020年和2019年的價值相近。該協會表示，主要原因是原材料價格上漲和銷售價格下降所致。

預計衹有8層剛性PCB有望實現小幅增長，而6層以下以及高密度互連PCB的收入將與去年持平。

KPCA指出，盡管市場對5G板的需求很高，但它們的規格正在被降低至更少的層數。

與此同時，該協會表示，汽車板需求預計將繼續增長，而智能手機的需求預計將下降，因為中國的PCB競爭對手在技術上有了進步。

柔性PCB的市場將同比增長2%。該領域由剛柔結合的PCBs引領，主要用於OLED面板和智能手機攝像頭模塊。