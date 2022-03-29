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美國ITC正式對特定功率半導體等 啓動337調查

集微網 / 集微網

集微網消息，據中國貿易救濟信息網消息，3月28日美國國際貿易委員會（ITC）投票決定對特定功率半導體以及包含該功率半導體的移動設備和計算機（Certain Power Semiconductors, and Mobile Devices and Computers Containing Same）啓動337調查（調查編碼：337-TA-1308）。

據了解，2月7日愛爾蘭Arigna Technology Limited of Dublin, Ireland向美國ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的該產品侵犯了其專利權（美國注冊專利號7183835），請求美國ITC發佈有限排除令、禁止令。

韓國Samsung Electronics Co., Ltd. of Suwon, Republic of Korea、美國Samsung Electronics America, Inc. of Ridgefield Park, NJ、美國Apple Inc. of Cupertino, CA、美國Google LLC of Mountain View, CA、中國香港TCL Electronics Holdings Limited of Hong Kong Science Park, Hong Kong、美國TTE Technology, Inc. of Corona, CA、美國TCT Mobile (US) Inc. of Irvine, CA、中國香港TCL Communication Limited of Hong Kong Science Park, Hong Kong、中國北京Lenovo Group Ltd. of Beijing, China、美國Lenovo (United States) Inc. of Morrisville, NC、美國Motorola Mobility LLC of Chicago, IL、美國Microsoft Corporation of Redmond, WA、中國廣東OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. of Guangdong, China為列名被告。

337調查是指美國國際貿易委員會根據美國《1930年關稅法》第337節（簡稱“337條款”），對不公平的進口行為進行調查，並採取製裁措施的做法。如果進口產品侵犯了美國有效的知識產權，該知識產權權利人（無論其是美國企業還是外國企業）可以向ITC提起337調查申請，並要求ITC採取相關救濟措施。

美國 半導體

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