沙國5月外銷亞洲官訂油價 預料將創新高

沙烏地阿拉伯可能將5月外銷亞洲的多種原油官訂售油價格（OSP）溢價幅度，提高到空前水準，主因俄烏戰爭壓制全球石油供給。

彭博資訊訪調五家大型煉油業及石油貿易商的結果顯示，業者預測5月沙國對亞洲出口阿拉伯輕原油的OSP，每桶將調高5美元，將比阿曼／杜拜基準油價每桶溢價9.5美元，溢價幅度之大，是2000年開始統計這項數字以來之最。

沙國常在每月初公布下個月的OSP，溢價或折價幅度顯示沙國對國際油市供需及油價的看法。儘管中國大陸疫情升高，可能抑制需求，但沙國仍看好油市展望。

石油國輸出組織與夥伴國（OPEC+）將於4月1日舉行每月會議，多個成員國已經表示將維持每月產量遞增40萬桶的計畫，不會因為俄烏戰爭及油價上漲而擴大增產量。