美國西岸港口工會可能發動罷工 危及洛杉磯港效率

影響全球經濟問題沒完沒了，現在新的憂慮再起，會員超過2.2萬人的美國西岸港口碼頭工會，可能發動罷工。

受雇於美國西岸29個港口的工人工會，正在與資方協商新的勞動合約。工會會員人數逾2.2萬人，其中近四分之三是在洛杉磯／長堤這兩個港口工作，而洛杉磯港是美國對亞洲貨品運輸的主要門戶。

紐約時報報導，國際海岸工會與倉儲工會現行的勞動契約將在6月底到期，如果屆時勞資雙方還沒能就新合約達成協議，7月1日起，生計與港口密不可分的行業，諸如卡車、物流公司和零售商等，就要陷入各種不確定之中。

一旦演成罷工僵局，又要讓等在外海的貨船延遲更久才能進港，貨品短缺問題加劇，而物價現在已經漲翻天。

紐約時報指出，部分港口工作者指控國際海岸工會每次要重新議約之前，就故意製造混亂，只顧提高自己與碼頭營運商的談判籌碼，結果把其他人的工作流程都打亂。碼頭營運商當然也責怪碼頭工人故意放慢工作速度，來為談判施壓。

上次國際海岸工會合約到期時，美國西部港口作業斷斷續續，歷時數月。