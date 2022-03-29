能源安全議題火熱 美國看好氫能是答案

俄羅斯入侵烏克蘭，使得能源轉型和能源安全成為關注焦點，一些大型經濟體已經制定計畫，要降低對俄羅斯石油和天然氣的依賴程度。

美國和歐盟上周五發表聲明，將就能源安全議題成立聯合任務小組。雙方表示，美國將努力確保，今年至少額外提供歐盟150億立方公尺的液化天然氣，並預料未來會再增加。美國總統拜登評論表示，美歐也將聯手採取具體措施，減少仰賴天然氣，讓再生能源的取得和使用最大化。

全球各國都面臨艱鉅任務，既要減少對化石燃料的依賴、防範氣候變遷造成的最糟影響，同時也要保障能源安全；周一，在杜拜舉行的大西洋理事會全球能源論壇上，一場小組會議討論了能源部門遭遇的挑戰和機遇。

在這場討論，義大利石油公司Eni的執行長Claudio Descalzi指出，過去200年，使用的能源，由煤開始，加上石油，加上天然氣，再加上再生能源，「我們還沒找到一種能取代一切的能源」。

在場的還有美國國務院負責能源轉型的副助理國務卿Anna Shpitsberg。她說要提供對歐洲增加天然氣供應的美國生產商一些確定性，但提醒不能犧牲能源轉型。

對於Descalzi的發言，她說：「對於那些認為我們不能仰賴一種技術、就像不能過度依賴一種供應路徑的說法，我們因此投入大量金錢在氫氣上。」

Shpitsberg稱氫氣是「扭轉局面的技術」，因為這是可以配合核能、天然氣、再生能源的能源載體。她說：「對我們來說，重點是確保市場獲得足夠訊號，得知監管法規將支持保障能源安全。但我們也把能投入的所有資源放在能源轉型。這是我們為什麼投入數十億美元進行氫能研發。」

其他發言的人還包括Crescent石油公司執行長Majid Jafar。他再度強調天然氣在未來幾年的重要性，指其能彌補再生能源間歇性供應問題，是襄助能源轉型，「通往氫能等未來技術的道路」。