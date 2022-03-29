今年最大IPO AIG推壽險和基金業上市估值上看200億美元

美國保險業者AIG已正式提出讓旗下壽險和資產管理事業分開上市，重新命名為Corebridge Financial的新公司估值上看200億美元以上，將是美國今年最大的首次公開發行股票（IPO）案。

美國金融市場今年以來波動劇烈，企業顧慮利率上揚和烏克蘭戰爭的影響， 紛紛延後上市股票的計畫。今年第1季迄今在美國IPO籌資額僅24億美元，是2016年初以來單季最差表現。

AIG已於2020年承諾分拆事業，目的在活化資產。這家公司是美國唯一一家壽險和產險未分家的保險公司，也因此難以和同業比較優劣。

AIG表示，壽險和資產管理事業原稱為SAFG，IPO後將更名為Corebridge ，這個事業除壽險保單外，也銷售個人和團體的退休儲蓄商品。

AIG在2008金融危機期間接受美國政府1,850億美元的紓困，之後接受一連串的整頓，出售飛機租賃和消費金融事業。2015年至2017年間，艾康（Carl Icahn）和鮑森（John Paulson）在內活躍投資人敦促AIG將財產保險和壽險分家，但經營層直到最近幾年才改變態度。