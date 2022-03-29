日財相：必須關注日圓走弱的影響 免於變為負面

日本財務大臣鈴木俊一表示，日本政府需要密切關注日圓走弱的影響，確保「日圓不良走弱」 。

日圓兌美元今天走升0.3%至123.47，日圓兌美元昨天紐約尾盤為止貶值1.3%，報123.715日圓。

日本央行繼續以固定殖利率無限量購買10年期公債，包括以0.25%的殖利率購買2031年12月到期公債。日本央行周一進行了兩次固定利率操作，並表示計劃在周二、周三和周四繼續更多操作。

基準10年期殖利率周一升至0.250％，為日本央行政策的上限，創下2016年1月以來最高。

過去，鈴木不只一次表示，貨幣穩定很重要，日圓走弱對出口商有利，但對面臨燃料價格上漲的家庭不利。日本首相岸田文雄周二在內閣會議下令採取一系列措施，來因應物價上漲。財務省將與其他相關部門和執政黨協調。

鈴木周二對記者表示，他希望日本央行會繼續負責任地實施貨幣政策。

在鈴木談話過後，日本官房長官松野博一警告，並不樂見日圓大幅波動，他將「緊迫」留意市場。