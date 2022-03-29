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砍單只是雜音？蘋果連十日上漲 創2010年最長漲勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果（Apple）執行長庫克出席第94屆奧斯卡頒獎典禮。 蘋果Apple TV+製播的《樂動心旋律》奪得最佳影片獎，對蘋果股價不無小補。
蘋果（Apple）執行長庫克出席第94屆奧斯卡頒獎典禮。 蘋果Apple TV+製播的《樂動心旋律》奪得最佳影片獎，對蘋果股價不無小補。

蘋果周一連續十日上漲作收，創下2010年10月來最長漲勢。

蘋果早盤一度下跌1.6%。日經新聞引述未具名知情人士報導，受到俄烏戰爭和通膨飆升打擊消費電子需求的影響，蘋果計劃將下一季iPhone SE產量較最初計畫削減約20%。報導說，蘋果已通知多家供應商，第2季生產訂單將減少200萬至300萬支。

不過，券商Raymond James認為，蘋果面臨的風險有限，此消息 「主要是雜音」。 分析師Chris Caso寫道，「我們從不過度擔心6月的產量變化，因為6月的趨勢通常與下半年更重要的新手機推出的趨勢關聯不大。」雖然投資人擔心俄羅斯與烏克蘭的戰爭將對消費者需求產生的影響，但這「是對未來潛在影響的預測，而不是現在可以切實量化的疑慮」。Raymond James對蘋果股票的評級為「表現超越大盤」。

日經新聞也報導，蘋果還將2022年AirPods耳機的訂單削減超過1,000萬組。

此外，儘管硬體業務多年來一直是蘋果的主要支柱，但蘋果一直在積極發展服務事業，包括遊戲、音樂和視頻流訂閱。蘋果出品的《樂動新旋律》(CODA)榮獲奧斯卡最佳影片獎，成為頭一個獲得好萊塢最高獎項的串流媒體。

Wedbush分析師寫道，該獎項「應會顯著提升其訂戶基礎，並吸引更多一流好萊塢人才到蘋果的平台參與將來的項目。」

俄烏戰爭 好萊塢 俄羅斯

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