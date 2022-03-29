國際原油重挫近7% 受大陸疫情影響 金鎳也走低

原油價格周一下跌，中國大陸宣布更多抗疫封鎖措施，引發對這個全球最大原油進口國需求放緩的疑慮。金價也走低，美元上漲削弱對這種避險資產的需求。鎳下挫，倫敦市場流動性極度低之下，本月遭遇大規模軋空之後，市場再次陷入進退兩難之境地。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

紐約原油期貨下跌近8美元，收於接近每桶106美元；在上海政府宣布劃江為界分階段封控之後，原油遭到拋售；OPEC+暗示周四開會時可能會堅持溫和增加供應的計畫之後，油價依然保持下跌。

「中國的石油需求約為每天1,500萬桶，」 休士頓Lipow Oil Associates LLC總裁Andy Lipow表示。「拋售的劇烈程度反映出，在石油市場試圖尋找俄羅斯石油供應的替代品之際，投資者擔憂中國的抗疫封控措施可能擴大，進而令需求受到嚴重影響」。

紐約市場5月交割西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌7.94美元，結算價報每桶105.96美元； 5月交割布蘭特原油期貨下跌8.17美元，結算價報每桶112.48美元。

金價走低；鈀金大跌

美國2年期債券殖利率一度飆升14個基點，引領殖利率曲線走高；債券殖利率上升會削弱無息資產黃金的吸引力。

華爾街金融機構越來越堅信，聯準會將會比其目前的預測更激進升息；花旗集團經濟學家現在認為，在通膨高企之下，聯儲會將連續四次以50個基點的幅度升息。

金價今年仍上漲超過5％，因為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提振了對避險資產的需求，交易所交易基金的黃金持倉量連續10周增加。

紐約時間下午1:58，現貨黃金下跌1.3％至每英兩1,933.96美元；紐約商品交易所6月交割的黃金期貨下跌0.8％，結算價1,944.70美元。白銀、白金也下跌；鈀金盤中一度下跌7％，至兩個月低點。

鎳連跌兩日

在今天前四個小時的交易中，只有420份合約成交，鎳價追隨隔夜上海期貨交易所的跌勢。

鎳在兩個交易日中累計下跌超過12％，但仍有望創下1988年以來最大單月漲幅；此前曾史無前例在兩天內飆升250%。

自從該金屬恢復交易以來，市場極度缺乏流動性，使得鎳價面臨著不穩定的價格波動。這引發了對倫敦金屬交易所（LME）作為全球工業金屬價格基準地這個角色和未來的疑問。

倫敦時間下午5:54，LME鎳價下跌7.8％，結算價每噸32,725美元。其他LME主要金屬則上漲。