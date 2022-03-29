台積電ADR跌0.4% 隨昨天台股下跌
台積電ADR周一跌0.4%收106.33美元，較台股交易股票溢價4.9%，追隨台北交易股價下跌。
費城半導體指數周一上漲0.6%。
標普500指數早盤一度下跌0.6%，隨後反彈，終場上漲32.46點，漲幅0.7%，收4,575.52點；道瓊工業指數漲94.65點，漲幅0.3%，至34955.89點；那斯達克綜合指數上漲185.60點，漲幅1.3%，至14,354.90點。
台灣加權股價指數昨天下跌156.94點收17520.01點。台積電收跌2.3%收在584元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 105.82 -1.08 103.50 2.24
中華電 CHT 127.96 -0.16 128.00 -0.03
台積電 TSM 612.35 -0.37 584.00 4.86
聯電 UMC 54.48 +0.21 53.60 1.64
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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