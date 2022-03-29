大型科技股續漲 特斯拉率標普500指數連續三日上漲

美國股市標普500指數周一拉回早盤頹勢，連續三個交易日上漲，特斯拉股價大漲，凌駕能源和銀行類股的疲軟，俄羅斯和烏克蘭正準備舉行兩周多以來首次面對面的和平談判。

特斯拉大漲8%，為標普500指數和那斯達克綜合指數帶來最大提振。該公司表示，將尋求投資人批准增發股數，以便進行分割股票。彭博新聞報導，知情人士透露，在上海分批實施封控以遏制新冠病例激增後，特斯拉將把上海工廠的停工時間延長至周四。

標普500指數早盤一度下跌0.6%，隨後反彈，終場上漲32.46點，漲幅0.7%，收4,575.52點；道瓊工業指數漲94.65點，漲幅0.3%，至34955.89點；那斯達克綜合指數上漲185.60點，漲幅1.3%，至14,354.90點。

烏克蘭和俄羅斯表示，他們的代表團將抵達土耳其，參加預計於周二舉行的和平談判。美國一名高級官員說，俄羅斯總統普京似乎不準備妥協，烏克蘭官員也在淡化談判取得重大突破的可能性。美股早先下跌，因為有報導說，一些和談代表本月於基輔舉行會談後出現了疑似中毒的癥狀。

標普能源股指數跌2.6%，是表現最差的類股。此前，中國金融中心上海市宣布升級管控、分兩批開展封控核酸篩查，再次引發了投資人對需求遭打擊的擔憂，導致油價暴跌。 埃克森美孚跌2.8%，雪佛龍跌1.8%。

金融類股也是今日表現較弱的類股之一，部分原因是摩根士丹利下調美國銀行股評級，稱風險升級，且聯準會（Fed）升息的可能性已被市場消化。標普銀行股指數跌近1%。

美國10年期公債殖利率降至2.476%，而2年期債券殖利率攀升至2.340%。介於5年期和30年期債券殖利率的殖利率曲線出現了自2006年初以來的首次倒掛。這讓人擔心，聯準會為激進的貨幣政策將削弱經濟增長，並可能導致經濟衰退。

亞馬遜上漲2.6%，收在1月3日來最高，率大型科技股之先收復今年失地。

蘋果上漲0.5%，收復關該公司將削減iPhone SE產量的報導而引發的跌幅；加密貨幣類股上漲，得益於比特幣收復了2022年的跌幅

Poly飆漲52.63%，惠普(HP)表示，將以17億美元現金收購這家音像產品製造商。惠普股價下跌了2.7%。

迷因股上漲，GameStop大漲25%。AMC娛樂漲45%，是自去年夏天以來最大的百分比漲幅。