韓媒：美國欲成立新半導體聯盟牽制中國大陸 韓國完全無法接受

集微網消息，韓媒稱，美國政府最近提議建立美國、韓國、日本和台灣的半導體產業聯盟，這樣做的目的是為了牽制正在迅速崛起的中國大陸。韓國政府目前的立場是，完全無法接受這一提議。

據BusinessKorea報道，韓國政府持這一態度是因為，韓國企業的核心設施都在世界最大的半導體市場中國大陸。根據市場研究機搆的數據，中國大陸的半導體消費量為每年2,991億美元，約佔全球總量的一半。

三星電子在海外唯一的存儲晶片工廠位於中國西安，NAND工廠的月生產能力為26.5萬片(12英寸)，佔三星電子NAND閃存總生產量的42%。

報道認為，如果韓國政府接受這一提議，相關公司將面臨中國大陸的報復。業界有關人士表示：「與美國的合作固然是當務之急，但最大的市場也是最重要的。」