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比特幣悄悄漲破46,000美元 收復今年跌幅
比特幣過去兩周以來悄悄上漲，在28日漲破46,000美元關鍵價位，使得比特幣收復今年來跌幅。
根據Coindesk網站報價，在台灣時間28日清晨7時左右，比特幣價格過去24小時大漲4.8%至46,863美元，攀抵三個月高點，接近收復今年來的跌幅，這個走勢可能是未來進一步上漲的催化劑。
Miller Tabak+首席市場策略師馬利（Mark Maley）表示，若比特幣能「以重大方式」持續突破，將能獲得更多上漲動能。
此前，比特幣價格一直維持在狹幅區間，此時正值美國聯準會（Fed）和其他央行取消部分刺激措施，意味更少的資金流入包括加密貨幣在內的較高風險資產。此外，數位貨幣正面臨監管，包括審視是否利用數位貨幣來規避對俄羅的制裁措施，儘管許多專家駁斥這類說法。
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