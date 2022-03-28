華爾街預測 Fed今年將進行「巨無霸」式升息

美國聯準會（Fed）多位官員暗示很快就必須大力抑制通膨，使華爾街開始預Fed將進行巨無霸式的升息；華爾街經濟學者上周一窩蜂般上修2022年升息幅度預測，預料Fed在未來6次會議中將會一次以上地升息2碼。

多位決策官員上周明白表示Fed將採取激烈行動的意願，華爾街經濟學者已經從中捕捉到線索。道富全球顧問公司首席經濟學者莫庫塔指出：「一段時間以來，這一訊號顯然非常偏鷹派，但近幾天已達到狂熱的程度。」

首先是Fed主席鮑爾上周在演說中表示，他主張Fed應「快速地」將利率升到「中性」水準，以阻止需求進一步升溫；他甚至表示，「沒有任何情況（nothing）」能夠阻止Fed於5月會議時升息2碼。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams，鴿派，有投票權）上周五表示，如果有數據支持，Fed應該加速升息行動；這與他之前的「鴿派」發言大異其趣。另外還有芝加哥區總裁伊凡斯、舊金山聯準銀行總裁達利及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（皆為鴿派，今年都無投票權）等決策官員，也都表示不反對加速升息。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、聖路易聯準銀行總裁博拉德（皆為「鷹派」，今年都有投票權）以及理事瓦勒（「鷹派」，有投票權）都倡議Fed應採取「前置式」升息，儘管使利率升到、甚至超過「中性」水位，主張今年底的利率目標為2.5%。

RBC資本公司首席美國經濟學者波西利表示，「他們正在全力消除模糊」，認為5月會議升息2碼已是「板上釘釘」，且之後至少還會再一次一舉升息2碼。

摩根士丹利、高盛與傑富瑞集團目前都預測，5、6月兩次會議都將各升息2碼，下半年四次會議將再各升息1碼，並且將從5月開始縮減資產負債表。

花旗集團的預測最為激進，預料將會有四次會議都決定各升息2碼，另外兩次則各升息1碼，亦即到年底時聯邦基金利率將達到3%；2023年將再升3碼，最終目標是3.75％。