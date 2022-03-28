原油開市重挫逾3％ 上海急封城為需求添變數
國際油價在28日亞洲清晨交易時段重挫逾3%，因中國大陸新冠病毒疫陡然升溫，上海宣布分階段封城，而葉門胡塞組織對沙烏地阿拉伯的攻擊行動暫歇。
紐約與倫敦兩大原油期貨28日稍早雙雙重挫逾3%，隨後跌幅稍有收斂。
西德州原油5月期貨盤中下跌2.7%至每桶110.79美元；布蘭特原油5月期貨盤中下跌2.98%至每桶117.06美元。
上海已宣布今天起分區塊「封城」，展開核酸篩查，試圖抑制突然大爆發的疫情，第一批對浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，，其中包括金融區和工業園區，4月1日5時解封；4月1日3時起，對浦西地區實施封控，4月5日3時解封。
另一方面，據報導，葉門胡塞叛亂組織在對沙國發動一連串攻擊後，宣布暫時停止敵對行動。上周的攻擊行動曾波及沙國的煉油廠與儲油設施。
在俄羅斯入侵烏克蘭、攪亂市場，導致油價飆破每桶100美元後，國際油價正邁向連續第四個月上漲。多數石油買家正避買俄羅斯原油，避免違反金融制裁規定，德國也計劃減少購買俄羅斯的化石燃料。
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