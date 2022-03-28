本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五早盤震盪走低，臨尾盤拉高，道瓊和標普500指數收漲，但那斯達克和費半指數小跌作收。市場接下來將留意美國公債殖利率是否繼續走高，以研判美股接下來能否維持穩定走勢。以下是今天開盤前，五件重要的國際事整理：

上海意外宣布周一（28日）起分階段封城 特斯拉上海廠至少停產一天

上海疫情擴散，宣布周一起開展新一輪篩檢。根據周日發布的聲明，3月28日5時起，首先對黃浦江以東地區實施封控，其中包括金融區和工業園區，4月1日5時解封。4月1日3時起，對浦西地區實施封控，4月5日3時解封。封控區域內所有人員足不出戶，人員和車輛只出不進。

彭博資訊報導，知情人士透露，特斯拉上海工廠計畫暫停生產至少一天，其工廠位於浦東地區。生產活動將於周一停止，特斯拉尚未通知員工是否會進一步延長停產時間。特斯拉暫時沒有回應置評請求。

俄烏今起將於土耳其會談 拜登稱普亭「不能繼續掌權」布林肯消毒：美國沒想改變俄國政權

烏克蘭宣布3月28日至30日在土耳其與俄羅斯代表會談。在美國總統拜登表示不應該繼續讓普亭掌權後，美國總統馬克宏警告說，不應該透過「語言或行動」刺激局勢升級。美國國務卿布林肯則澄清，美國沒有推翻俄羅斯現有政權的計畫。

國際油價28日盤初下跌逾3% 從每桶120美元回落

布蘭特油價在上周五衝破每桶120美元後，今日回落。布蘭特原油期貨在28日亞洲清晨交易時段下跌逾3%至每桶116.82美元；西德州中質原油期貨跌2.7%至每桶110.79美元。

比特幣周末急漲近5%、突破46,000美元 接近收復今年來跌幅

根據Coindesk網站報價，在台灣時間28日清晨7時左右，比特幣價格過去24小時大漲4.8%至46,602美元，攀抵三個月高點，接近收復今年來跌幅。

比特幣市值自從3月11日以來已大增逾15%。

Fed加速升息預期轉濃 美債殖利率竄高

愈來愈多華爾街重量級投銀預期，聯準會（Fed）升息步調將比決策官員的預估更快速，其中花旗經濟學家估Fed今年將連續四次升息2碼，以抑制居高不下的通膨。這代表花旗預估Fed今年共升息11碼，明年繼續把利率提高至3.5%和3.75%，遠高於央行官員之前預估的中位數2.8%。

在這份報告公布後，美國公債殖利率25日盤中應聲竄高。

美銀（BofA）經濟學家也調高對Fed的升息預估，認為Fed將在5月升息1碼，接著連續兩次升2碼，並在2023年5月前再度升息數次，讓利率提高至3%至3.25%。