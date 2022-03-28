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特斯拉上海廠傳今日至少停工一日 因應最新封城措施

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，特斯拉上海超級工廠計劃今（28）日至少停工一日，以配合上海稍早宣布今日5時起的分區分批「封城」措施。路透
消息人士透露，特斯拉上海超級工廠計劃今（28）日至少停工一日，以配合上海稍早宣布今日5時起的分區分批「封城」措施。路透

消息人士透露，電動車廠特斯拉（Tesla）的上海超級工廠計劃今（28）日至少停工一日，以配合上海稍早宣布今日5時起的分區分批「封城」措施。

彭博資訊報導，特斯拉上海超級工廠預計今日停工一日，但尚未通知員工是否進一步延長停工。特斯拉尚未對此發表看法。

上海已成為中國大陸最大疫情熱點，上海27日晚間宣布展開新一輪大規模核酸檢測。根據最新措施，上海今日清晨5時起，首先對黃浦江以東地區實施封控，其中包括金融區和工業園區，並在周五（1日）5時解封。

特斯拉的工廠位於浦東地區，雖然特斯拉沒有宣布停工多久，但許多員工都面臨封控。

特斯拉去年約有半數電動車都在上海超級工廠生產，3月稍已因故停工兩日。特斯拉當時表示：「我們積極配合政府要求進行核酸檢測等防疫要求，同時盡最大努力保障生產，共度難關」。

上海 特斯拉 疫情

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