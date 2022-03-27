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多倫多崛起為北美第三大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

隨著科技業持續擴張、世界各地社區無不卯足全力爭取矽谷以外的科技工作，許多創業家、科技主管及投資人正力推奧斯汀、邁阿密等南方城市成為下一個科技重鎮，但座落於安大略湖畔旁天氣涼爽的多倫多已悄悄崛起，成為北美的新科技樞紐。

紐約時報報導，拜多年來當地大學、政府機構和企業領袖的積極投資，以及加拿大開明的移民政策所賜，多倫多如今已成為北美第三大科技中心。

追蹤科技招聘活動的不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）指出，多倫多的科技從業人數已超過芝加哥、洛杉磯、西雅圖和華盛頓特區，僅次於紐約和矽谷。此外，多倫多的科技勞動人口的成長速度，也比美國任何科技重鎮更快。

有別於其他許多城市，多倫多可能擁有維持這股趨勢所需的資源：它是北美第四大城，包括城市人口300萬以及都會人口600萬，僅輸給墨西哥市、紐約及洛杉磯。不僅人才濟濟，且在科技方面根基深厚，舉凡距離市中心不遠的多倫多大學、滑鐵盧大學，都是以培養頂尖研究人員及工程師見稱。

創投業者Index Ventures公司合夥人福爾皮（Mike Volpi）表示，「每個人都說低稅率的邁阿密是下個科技重鎮，但從科技角度來看，邁阿密沒有其他優勢」，「你需要能提供變革影響的定錨企業（anchor companies），以及來自這些企業並自行創業的創業家」。

包括加國電商平台Shopify及眾多美國科技巨擘在內，這些定錨企業已紛紛遷入多倫多，招募當地的研究人員和工程師，並相信當地的人才庫將會擴大。

微軟2月下旬在多倫多市中心的一座50層高玻璃大廈內設立一間占地四層樓的新辦公室。同一條商業街上，蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）早已設立據點，而Google即將在轉角處打造新建物。

在多倫多長大的韓裔電腦科學家崔斯坦．鄭（Tristan Jung，音譯）說，多倫多現在是科技業長期押注的地方，在這裡與該區學校社群建立聯繫，並建立一個新的招聘管道。

過去一年來，推特已在多倫多新增超過100位工程師，在加國的人力擴增兩倍。DoorDash、eBay及Pinterest也在多倫多打造類似的科技中心，而人工智慧（AI）公司Cerebras、Groq也進駐當地。

總部設在美國的公司也能在多倫多快速招募海外人才。隨著美國移民制度在前總統川普任內遭受衝擊，加拿大已趁機推出一些計畫，欲吸引更多科技人才。根據官方數據，多倫多近五成居民出生於國外。

此外，在多倫多及其周邊地區，當地機構正致力於為科技生態系提供支持。安大略省最近通過了一項法律，明文禁止公司在僱傭契約中執行競業禁止條款，並鼓勵員工自行創辦新創公司。 

多倫多 美國

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