馬斯克：認真考慮創立新的社群媒體平台

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克推文表示，他正認真考慮創立社群媒體平台，因推特「無法遵守言論自由的原則」。

彭博資訊報導，馬斯克26日推文說：「鑒於推特實際上具公共空間的特性，不遵守言論自由原則根本是破壞民主。」他又在後續推文說：「需要新的（社群媒體）平台嗎？」他的追蹤者也留言表示，希望他買下推特，或創立新的平台。

馬斯克先前在25日推文表示，「言論自由對民主的運作至關重要」，他質疑推特受是否能「嚴格遵守這個原則」。

上周，美國證管會（SEC）向法官表示，即便法院撤銷馬斯克2018年和SEC達成的和解協議，馬斯克談論特斯拉的推文仍是政府合法調查的對象。馬斯克曾在2018年推文宣布考慮讓特斯拉下市，SEC之後指控馬斯克意圖誤導投資人，最後雙方達成和解，SEC要求馬斯克的推文等行為，要事先獲得律師、特斯拉的批准。

馬斯克正尋求終結SEC對他推特發文的監督，聲稱這項和解協議被用來「踐踏」其言論自由權。他也正請求法院阻止SEC發出有關審查其推文內容的傳票。