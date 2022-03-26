Fed加速升息預期轉濃 美債殖利率竄高

愈來愈多華爾街重量級投銀預期，美國聯準會（Fed）升息步調將比決策官員的預估更快速，其中花旗經濟學家估Fed今年將連續四次升息2碼，以抑制居高不下的通膨。

包括霍倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）在內的花旗經濟學家預測，Fed今年共將升息2.75個百分點（11碼），明年則將繼續升息至3.5%和3.75%，遠高於央行官員之前預估的中位數2.8%。

花旗的經濟學家在報告中說，最終的政策利率仍可能升高，因為通膨還有上行空間。花旗原估Fed今年共將升息2個百分點。

在這份報告公布後，美國公債殖利率25日盤中應聲竄高，因交易商加碼押注Fed今年的升息步調。CNBC報導，10年期美債殖利率周五（25日）一度觸及2.503%，是2019年5月來最高。一周前僅約2.15%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯25日也表示，若Fed認為有必要升息2碼，那就應該去做。這個言論呼應Fed主席鮑爾和其他官員過去一周對升息的看法。

美國銀行（BofA）經濟學家也調高對Fed的升息預估，認為Fed將在5月升息1碼，接著連續兩次升2碼，並在2023年5月前再度升息數次，至介於3%和3.25%。

Fed最新的利率點狀圖顯示，官員目前預期今年其餘六次會議將各升息一次。

高盛經濟學家之前則已預估，Fed將在5、6月決策會議各升息2碼，且到年底前的四次會議各升息1碼，並預估2023年頭九個月再升息3碼。