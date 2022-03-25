美元霸主地位悄悄下滑！各國央行增持人民幣和小國貨幣

過去20年間，美元在全球準備貨幣的占比穩步下滑，各國央行為了讓持有的資產多元化，轉向增持非傳統貨幣，其中包括人民幣。

各國減持美元，分做兩個方向，其中四分之一增持人民幣，四分之三轉向較小國家的貨幣，後者過去在準備資產上的作用很有限。

這是國際貨幣基金（IMF）一篇新報告的發現，該報告作者是IMF經濟學家Serkan Arslanalp和Chima Siimpson-Bell，以及柏克萊加州大學經濟學教授Barry Eichengreen，報告主題為《美元主導地位悄無聲息遭侵蝕：積極的多元經營以及非傳統準備貨幣的崛起》。

三位作者寫道：「過去20年，國際準備體系的演進特徵是，當美元漸被減持、人民幣的作用適度上升，以及市場流動性、相對報酬率和準備貨幣管理變化，增強了非傳統準備貨幣的吸引力。這些觀察結果暗示國際體系未來可能的發展走向。」

根據IMF的報告，在中國大陸的貨幣取得進展的同時，轉向增持澳元、加元、星元、韓元和瑞典克朗的現象也很明顯，「這種轉變很廣泛，有46家央行積極多元化，投資組合往這個方向轉進，他們現在至少持有5%的非傳統貨幣」。