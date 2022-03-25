台積電廠內晶片輸送靠它 日本大福看好半導體業帶來好景氣

為包括台積電在內的全球各大晶片製造廠，負責廠區內物料移動系統的日本大福公司（Daifuku），隨著半導體業界大咖紛紛擴廠因應全球晶片短缺，也配合重新設計輸送帶功能，處理更大量數據和增加載重，來配合客戶需求。

大福社長下代博接受彭博資訊專訪，強調台積電和英特爾都將砸下空前巨資要把握市場這波需求，今年這兩家公司已經承諾要投資大約700億美元在新的製造設備之上。

擁有85年歷史的大福，現在為各現代化晶片大廠提供的廠區物料輸送系統，受到信賴處理全球最精密的微電子產品。公司在各晶片廠內，以天花板上的軌道與在軌道上穿梭的輸送盒，載送半成品前往著各種不同製程。

下代博說，輸送帶的運行速度每秒超過5公尺。因應客戶需要，公司的挑戰包括幾年內需要完成設計變更，讓承重量能達到100公斤，這是目前載重量的5倍。

分析師指出，大福的工廠輸送帶系統現今服務各大公司，除了在台積電和英特爾的晶片廠，也在電商巨人亞馬遜（Amazon）超大型的物流倉儲中心之內。

該公司開發的輸送系統可以說是全球最厲害。在頭頂上的輸送裝置無線式驅動，一分鐘內走320公尺距離時，可以完全沒有晃動，不影響到載送的內容物。輸送的路徑由人工智慧（AI）輔助，會安排輸送帶上數百個容器盒，在交錯複雜的網路裡走最佳路線，避免塞車。

Omdia分析師Akira Minamikawa說，論配合客戶生產線要求的速度，大福在業界無人能及。公司長期的好紀錄，「在半導體製造業界培養出非常高的信賴。晶片製造講求降低製程間的路程，這是產出最大化的關鍵。」