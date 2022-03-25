跌成這樣 日圓可能跌回上世紀的150 人民幣將連帶看貶

日圓兌美元匯率已跌至六年低點左右，許多人認為日圓被低估。但是有分析師認為，日圓還有進一步下跌的空間，甚至可能會從當前價位再貶值大約五分之一，回到上世紀才出現過的低水準。

日圓兌美元今天早盤回升0.3%至122.05，止住五連跌，今年已下跌了約6％，在已開發市場貨幣中表現最差。

若跌破125.86，將是日本銀行（央行）總裁黑田東彥九年任內日圓的最低價位。

彭博資訊引述法國興業銀行策略師Albert Edwards的觀點報導。Edwards認為，如果「交易員義無反顧」，日圓有有可能貶到150左右。他表示，日圓貶值也可能引起整個亞洲地區的連鎖反應，帶動人民幣進一步貶值。

Edwards在給客戶的分析報告裡寫道：「日圓崩跌時，變化會很劇烈。」他說，「儘管日圓被嚴重低估和超賣，但交易員已經因為近年來匯率欠缺波動感到沒趣無聊，如果他們將日圓的下跌視為一個交易機會並紛紛加入的話，日圓還有可能從當前水準再大幅下挫。」

美元兌日圓的強勢，很大原因是美國公債利率攀升。面對為了遏制火熱通膨而日益鷹派的聯準會，交易員們也開始調整交易策略。這個時候，日圓又受到相對鴿派的日本央行壓抑；日本央行迄今幾乎沒有升息意願。而這次俄烏戰爭，日圓因日本是石油淨進口國曝險於高油價，失去部分避險資產光環，亦未給日圓帶來多少好處。

Edwards認為，日圓貶值到150日圓兌1美元並非毫無可能。日圓兌美元從1990年以來未曾觸及這一水準，如果跌至這個價位，意味著日圓從周四低點再下跌逾18％。他說，日圓一再挫跌，區域主要競爭對手中國大陸可能會考慮讓人民幣貶值。

目前人民幣已經在承受下行壓力。中國人民銀行（央行）上周藉由人民幣中間價推動人民幣走低；中國大陸進一步放鬆貨幣政策的機會正在增加。再加上新一波新冠疫情的封鎖對經濟成長的影響，人民幣或許還有下跌空間。