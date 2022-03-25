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軟銀擬安排安謀IPO 尋求估值達到至少600億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
消息人士透露，軟銀集團準備安排旗下晶片設計公司安謀（Arm）首度公開發行股票（IPO），期望使安謀估值達到至少600億美元。路透
消息人士透露，軟銀集團準備安排旗下晶片設計公司安謀（Arm）首度公開發行股票（IPO），期望使安謀估值達到至少600億美元。路透

軟銀集團（Softbank）準備安排旗下晶片設計公司安謀（Arm）首度公開發行股票（IPO），爭取至少600億美元的估值，將超過輝達（Nvidia）當初宣布以400億美元收購安謀的價碼。輝達收購安謀一事在2月宣布破局。

彭博資訊報導，軟銀準備指派高盛、摩根大通及瑞穗金融集團主導安謀上市所需的貸款交易。這些銀行也預計主導安謀的IPO，軟銀之後可能邀請更多銀行參與安謀的上市案。

將安謀的估值訂在600億美元以上，是軟銀社長孫正義精心策劃的結果，意味軟銀正說服投資人：安謀值得比同業更高的估值。輝達先前提出以400億美元收購安謀，價碼高於軟銀2016年收購安謀的320億美元。

消息人士說，安謀的估值仍取決於一系列因素，包括市況。

IPO 摩根 軟銀集團

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