【專家之眼】俄烏戰爭持續，中美南海角力不停

有關南海爭端，上週發生了三件大事。第一件，拜登總統與中共國家主席習近平進行視頻對話時表示，美國無意與中國大陸發生衝突、華府願意與北京坦誠對話，加強合作，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係的穩定發展。此話才說沒多久，美國又在南海採取反中的動作。

第二件，美國印太司令阿基里諾登上美軍P-8A巡邏機巡視南海區域，指控中國大陸違反不在南海搞軍事化的承諾。阿基里諾指出中國大陸在南海建立的人造島，至少有3座已經完全軍事化，威脅到鄰近所有國家。他也直言，美國在南海會採取威攝行動對抗中國大陸，即使此行動失敗，美國也已做好戰鬥和打勝仗的準備。

第三件，菲律賓抗議中國大陸海軍偵察艦未經許可，在菲律賓最大航道蘇祿海（Sulu Sea）「徘徊」。美國見縫插針，表示將強化與菲律賓在南海的軍事合作。日前，美軍方宣布將與菲律賓進行為期12天有史以來最大規模的「肩並肩聯合演習」。

針對美方的指控，大陸外交部發言人汪文斌表示，中方在南海島礁部署軍事設施的行為是主權國家擁有的權利，與國際法相符。他希望美國停止「在南海問題上挑撥離間，停止在南海耀武揚威」。針對美菲聯合軍演一事，汪文斌說，不反對有關國家在其境內進行軍事演習，「但不要針對第三方，不要做有損害地區和平和穩定的事。」

中國大陸採取反對東協會員和域外國家在南海舉行軍演的立場。北京甚至提議在「南海行為準則」中加入限制條款，規定東協國家與域外國家進行軍演前要先獲得中國大陸與東協會員的同意。倘若此次美國與菲律賓在呂宋島附近海域所進行的聯合軍演是完全位在菲國的領海或無爭議的南海海域，中國大陸的確沒有法律依據反對。

有關美國指控中國大陸違反不在南海搞軍事化此承諾一事，的確於2015年9月習近平訪美時，在白宮玫瑰園曾做出不在南沙群島搞軍事化的承諾。美國歐巴馬與川普前政府一再抨擊中國大陸違反此承諾。

2017年美國發布的《國家安全戰略報告》指控：「中國在南海島礁搞建設並將其軍事化，威脅了航運自由，威脅了其他國家的主權，破壞了地域穩定。」次年，白宮發言人莎拉．桑德斯曾表示，美國清楚知道中國大陸在南海搞軍事化；美方「已直接向中方表達美國的關切，以及將有近期與遠期的後果。」

川普執政後兩年，美國持續控訴中國大陸違反不在南海搞軍事化的承諾，指責北京利用新冠疫情採取霸凌南海周邊鄰國策略，加大南海實質控制。基此，美國派遣更多海、空軍機艦在南海進行抵近偵察行動、增加「航行自由行動」(FONOPs) 的頻率與次數、對中國國營企業實施經濟制裁等。

拜登延續川普的南海政策。今年二月，美國國務院所發布的「海洋的界限」第150號報告中，強力駁斥中國大陸有關曾母暗沙、萬安灘、美濟礁、仁愛礁的領土主權與海域範圍主張。

美濟礁是中國大陸在南海填海造陸、建設軍事基地的最大海洋地物，面積已是太平島的11倍。但美國與日本都認定美濟礁只是低潮高地，不但不能主張領土主權，也無領海，強烈反對中方在此礁進行軍事部署。

俄烏戰爭爆發後，原本以為中美在南海的角力可暫時擺下，焦注俄烏情勢的處理。但事實證明，此期望不切實際。拜登所說無意與中國大陸發生衝突，以及願意與北京合作的表態也不攻自破。

美國高度反對中國大陸在南海所佔島礁進行軍事部署，認為威脅到美國在南海與亞太地區的重要國家軍事戰略安全利益。

未來不能排除拜登政府向北京提出撤走南海島礁軍事設施的強硬要求。一旦美方提出，中方勢必不從，此將導致南海緊張升高，甚至爆發武裝衝突也不是不可能。

中美南海博弈就當前高度動盪不安的國際情勢而言不啻是雪上加霜，使各方維持世界和區域和平穩定的意願和努力變得更加困難。