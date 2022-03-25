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美元挾升息餘威挺進 日圓連五日走貶跌破122關卡
隨著美國股市和債券殖利率走高，日圓連續五天走貶。美國就業市場的經濟數據穩固聯準會（Fed）積極抑制通膨的預期心理，帶動美元走強。
經濟數據以及聯準會官員的言論，強化聯準會5月下次政策會議上升息超過25個基點的觀點。據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，聯準會在5會議上升息50個基點的預期為70.5%，高於一周前的32.9%。
美元指數周四上漲0.2%至98.789，歐元跌0.1%至1.0997美元。
日圓兌美元一度跌至自2015年12月以來最低122.44日圓。日本央行預計將保持其寬鬆的貨幣政策，與全球大多數央行形成鮮明對比。日圓兌美元尾盤跌1%，至122.35日圓；英鎊兌美元跌0.2%，報1.318美元。
Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta說：「美元在這裡繼續像一台壓路機，幾乎碾壓了所有做空美元的人。」
芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯周四表示，他能接受在明年3月之前的每次開會都升息25個基點，但對可能升息50個基點也持「開放」態度。
摩根士丹利首席美國經濟學家Ellen Zentner周四預測聯準會5月和6月的政策會議上都將升息50個基點，之後在今年剩下的時間里每次會議上都將升息25個基點。
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