鎳價漲停後LME再打「妖鎳」 油價下跌 黃金連漲兩天

國際油價下跌，因交易員評估主要交易所交易成本上升的影響，且美國總統拜登出訪歐洲解決俄烏戰爭問題。黃金連二日上漲。鎳價連續兩天漲停作收。

原油價格下跌

石油價格下跌，紐約原油期貨周四震盪下跌2.3%。白宮和歐盟接近達成協議，以降低該地區對俄羅斯能源的依賴，最後協議可能主要集中在天然氣上。與此同時，奧地利表示不同意對俄羅斯石油和天然氣的禁運。

市場也處於流動性緊縮之中，使得價格容易大幅波動。清算所已經上調保證金比例，實際上提高了交易成本。

洲際交易所本月將布蘭特原油交易保證金提高32%之後，周四將保證金再提高19%，柴油期貨保證金要求也提高3.5%。

雖然許多買家迴避俄羅斯原油，特別是以前的歐洲買家，但亞洲用戶可能會以折扣價購買。交易員說，中國大陸的煉油商正在悄然買入廉價的俄羅斯原油，印度的煉油廠也已經出手。

5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌2.59美元，結算價報每桶112.34美元。5月交割的布蘭特原油期貨跌2.57美元，至每桶119.03美元。

黃金連二日上漲

美國國家安全顧問傑克·沙利文周四表示，美國正與北約合作，為俄羅斯可能發動的生化或核武事件做準備。

烏克蘭境內的戰爭和隨之而來的制裁提升了大宗商品價格並推升通膨，導致一些央行加快緊縮貨幣政策，同時也威脅到經濟成長。聯準會（Fed）的鷹派基調和美債殖利率走高對無息黃金帶來壓力，但黃金也受益於避險保值需求。

紐約時間下午2:29，現貨黃金上漲1％至每英兩1,963.39美元；金價周三漲1.2％。白銀和白金攀升，鈀金持平。

鎳漲停

倫敦金屬交易所禁止交易員在漲跌停幅度之外下單。LME上周首次推出每日漲跌停限制。之前，鎳價出現軋空行情，兩天暴漲250%，導致市場大亂，LME因而暫停了鎳交易。

LME在周四的通知中表示，禁止提交超出相關金屬每日漲跌停範圍的交易指令，立即生效，以「支持市場的公平和有序運作」。LME表示，可能對不遵守相關規定的交易員採取紀律行動。

LME鎳期貨達到漲停15%，收在每公噸32,380美元。