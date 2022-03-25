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台積電ADR大漲2.4% 因費半大漲沾光 較台北溢價4.5%
台積電ADR周三（23日）大漲2.4%收報107.92美元，較台北交易股票溢價4.5%，隨費城半導體指數吹起反攻號角，日月光漲逾3%。
美股三大指數周四（24日）均漲逾1%，收復早盤的跌勢，投資人紛紛買進深跌的晶片製造商和大型成長股，此時國際油價回落。
道瓊工業指數漲349.44點，或1.02%，收報34,707.94點；標普500指數漲63.92點，或1.43%，收報4,520.16點；那斯達克指數漲269.24點，或1.93%，收報14,191.84點。費半指數大漲5.1%。
台灣加權股價指數跌32.31點，收報17,699.06點，台積電漲0.17%，收在591元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 107.58 3.3 105 2.46
中華電 CHT 126.47 0.71 127 0.42
台積電 TSM 617.58 2.44 591 4.5
聯電 UMC 53.79 2.84 53.2 1.11
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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