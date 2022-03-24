印媒：三星計劃 在印度生產4G和5G設備

集微網消息，三星電子據稱計劃申請印度電信投資激勵計劃，並在印度生產4G和5G設備。在印度的電信市場，諾基亞和愛立信目前佔據主導地位。

據《經濟時報》援引知情人士稱，三星與印度電信部門擧行了會議，並表示有興趣參與電信設備與生產掛鉤激勵計劃（Production Linked Incentive，PLI）的第二階段。三星與Reliance Jio和Bharti Airtel就4G擴展和5G供應合同進行了談判，並正在評估從印度出口4G和5G設備的可能性。

這可能是三星對在印度製造電信設備態度的轉變。2021年，三星曾決定不曏電信設備申請PLI，因為RealthJo是三星在印度的唯一客戶，但RealCon一直在開發基於OpenRAN的內部端到端5G堆棧，這可能降低其對三星的依賴性。

與此同時，Bharti Airtel和Vodafone Idea等當地無線運營上在2G和3G方面擁有龐大的客戶群，支持所有2G、3G和4G技術的單RAN BTS（基站收發站）更便宜，佔地更少。但由於三星缺乏2G和3G技術，因此很難將新業務擴展到其他運營商。

不過，《經濟時報》報導稱，Reliance Jio最近表示，其對第三方5G技術開放，並援引消息人士的話說，Reliance可能會授予三星5G gear業務。據報導，三星還與Bharti Airtel就電信設備供應合同進行了談判。

近年來，出於地緣政治考慮，中國大陸供應商被限製在印度拓展業務，這使得印度無線運營商除了諾基亞和愛立信之外幾乎沒有其他選擇。

根據2021年11月公佈的電信PLI，跨國公司如鴻海及其冉冉升起的明星子公司、Flex、Sanmina SCI India、諾基亞、JabiLead和CuCube都有資格因為其對印度製造和銷售電信及網絡設備的投資獲得補貼。