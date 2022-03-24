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東芝股東否決 將公司一分為二的計畫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

東芝公司股東否決了管理階層將公司一分為二的計畫，外國股東尤其強烈抵制，有些外國股東希望將東芝整個標售出去，為股東爭取最佳回報。

根據這個計畫，東芝將把電子設備業務分拆出來，而另一部分事業將專注於能源和基礎設施，像是動力渦輪和水處理系統。

另一項由第二大股東3D Investment Partners所提，建議東芝另外考量將整個公司出售給一個非公開市場投資者，也遭到否決。

這次表決並無法律約束力，但兩案都未過關，凸顯股東和管理層對東芝未來走向嚴重歧異，也缺乏互信。東芝接下來何去何從，也是個未知數。

東芝在東景交易午後股價大跌5.1%。

東芝管理層主張，將公司分拆為二，是完全發揮公司價值的最好辦法。東芝董事會表示，他們曾接洽潛在的私募基金投資者，但並未接到對方提出賣下整家公司的具體計畫。董事會表示，由於東芝事業龐雜，最好的方式是先精簡。

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