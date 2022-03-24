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台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國和中國大陸進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。歐新社
美國和中國大陸進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。歐新社

南華早報報導，隨著美國和中國大陸加緊推動提高國內晶片產能的計畫，雙方可能很快展開對台灣工程師的搶人大戰：大陸估計到明年欠缺20萬名半導體專家；美國晶圓廠也缺有經驗的人，必須跨海到台灣和南韓找。

大陸力拚晶片供貨能達成自給自足的目標，根據去年11月發布一份半官方報告預測，到2023年的半導體人才缺口達到200,000，大約是整個行業總就業人數的四分之一。

中芯國際創辦人張汝京去年演講時表示，大陸半導體發展的最大挑戰不是缺乏資金或政策支持，而是缺乏經驗豐富的人才。

為緩解人才荒，大陸在境內各地廣設半導體工程學校，另外，上海市在內的地方政府提供慷慨誘因，吸引半導體人才到當地工作。

在太平洋彼岸，拜登政府也努力提振國內晶片產量，因此創造出新的人力需求。

美國智庫CSET分析師William Hunt說，美國很難找到具晶圓代工廠經驗的人才，求才範圍有必要擴大到台灣和南韓。根據CSET，未來10年，美國可能創造出27,000個晶圓廠職缺，其中大約3,500個需靠外國人填補。

CSET在本月發布的報告裡，建議為半導體製程相關高技能勞工設立專門類別的簽證，加速其移民途徑——也許該針對願赴美國新晶圓廠工作的台灣或南韓人。

這對大陸不利，尤其是台灣已修訂新法，對於竊取或洩露智財權給大陸或香港的「經濟間諜罪」，可處以12年刑期、得併科最高1億元罰金。

在美國受教育、經台積電等晶圓廠培訓出來的台灣工程師，向來是大陸半導體業發展的重要助力來源，然而，這一類人才由台灣流向大陸的速度放緩。2020年，各行各業包括在內，台灣人出境赴陸港澳工作的人數連七年下降。

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