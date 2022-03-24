Google將開放Spotify直接向顧客收費 擬平息高抽佣疑慮

Google即將開放包括Spotify在內的應用程式（App）直接向使用者收費，在原先只能透過安卓系統付費的模式下另立支付方式，在外界對App商店收佣的反壟斷疑慮升高之際做出妥協。

彭博資訊引述消息人士報導，Spotify將能在安卓App中採用自家支付方式，是參與Google這項試驗計畫的第一家公司。若用戶直接向Spotify付費，而非透過Google的系統付費，Spotify就不須向Google全額支付15%抽佣費。Google發言人表示，尚未訂出試驗計畫的收費條款。

Google副總裁Sameer Samat 23日在部落格文章中說：「這是重大的里程碑，也是任何大型App商店歷來一大創舉，對行動裝置、桌機或遊戲主機的App商店來說都是如此。」

Google和蘋果正面臨反壟斷官司纏身和美國國會的壓力，後者要求這些科技大咖開放App開發商使用自家支付系統。

Google向多數App商店內購買和訂閱制收取30%費用，但近年來對Spotify等影音媒體供應商的抽佣費降至15%。

Spotify發言人並未揭露Google對替代支付方案的抽佣比例，也說預計今年稍晚推出這個替代支付方式。