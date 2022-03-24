全美跑第一：iPhone數位身分證在亞利桑納州行得通
自周三起，擁有亞利桑納州駕照或該州身分證的iPhone用戶，可以將這些證件上傳到手機的Apple Wallet使用，這是全美第一個支持數位版身分證件的州。但目前為止用途有限。
亞利桑納州居民在該州鳳凰城天港國際機場搭機時，可以點開iPhone出示身分證明；但如果是從別州搭機到亞利桑納州，因為其他州都不支援數位證件，旅客仍須攜帶和出示實體身分證或駕照。在亞利桑納州進酒吧、遇警察攔檢，或需要公證文件時，iPhone用戶也必須提供實體證件。
蘋果公司說，正尋求讓數位證件未來能有更多用途。蘋果周三也宣布，數位證件的功能預計稍後也將在科羅拉多、夏威夷、密西西比和俄亥俄等州，以及波多黎地區推出。
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