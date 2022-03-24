美元升歐元跌 拜登訪歐將擴大制裁俄國 日圓下探121.4

美元周三攀升，歐元走軟。美國總統拜登準備在訪問歐洲期間與歐洲領袖一同宣布對俄羅斯實施新的制裁，油價再次飆升。

美元指數漲0.1%至98.622，歐元貶0.2%，至1.1008美元。

日圓兌美元跌0.3%，至121.12日圓；英鎊兌美元跌0.4%，報1.3207美元，此前曾觸及1.3298美元的三周高點。

日圓兌美元最近一直疲軟，隨著兩國央行的政策走向背道而馳，日圓兌美元跌至121.40日圓的六年新低。日本央行總裁黑田東彥周二表示，央行必須維持超寬鬆貨幣政策，因近期成本推升的通脹可能損及經濟。

拜登展開自烏克蘭戰爭爆發以來首次出訪，他將在北約總部舉行的緊急峰會上會晤北約和歐洲領導人。消息人士說 ，美國的方案將包括針對俄羅斯議員的制裁措施。

隨著烏克蘭緊張局勢加劇，石油和小麥等大宗商品的價格已經攀升，這給受供應鏈瓶頸影響本已高漲的通膨帶來了額外上揚的壓力。通膨加劇導致聯準會（Fed）在內的許多央行採取升息等措施抑制物價上漲。

Quant Insight分析主管Huw Roberts說：「資本似乎在說我不想去歐洲，地理上歐洲更接近于烏克蘭，而且還有制裁的影響，有很多資金退出歐洲，回到美國。」 「如果我們有新一輪制裁，那麼人們就會說，西方受到的打擊將不成比例地落在歐洲身上。」

受俄羅斯和哈薩克斯坦原油出口中斷的支撐，周三原油價格大漲逾5%。

俄羅斯盧布兌美元勁升8.65%，報89.50，此前曾觸及87.50的一個月高位，此前俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將要求「不友好」國家在購買天然氣時支付盧布。

周三，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特也暗示在5月開會會更大幅度升息。

富瑞金融集團(Jefferies)周三更新對聯準會的預測，如今預料聯準會在5月和6月的會議上分別升息50個基點，然後在2022年剩下的會議上升息25個基點。