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日本極道黑吃黑：工藤會「修羅九州」死鬥史

台積電ADR跌1.6% 隨費半下跌 較台北交易股票溢價2%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周三（23日）跌1.58%收報105.35美元，較台北交易股票溢價2%，聯電跌近3.5%跌最重。費城半導體指數跌2.48%，回吐前一日漲幅。

美股三大指數周三（23日）均跌逾1%，吐回前一日漲幅，受油價上揚，和西方國家領袖開始在歐盟計劃更多措施施壓俄羅斯這兩項因素拖累。

道瓊工業指數大跌448.96點，或跌1.29%，收報34358.96點；標普500指數跌55.37點，或跌1.23%，收報4456.24點；那斯達克指數跌186.21點，或跌1.32%，收報13922.18點。

台灣加權股價指數漲171.66點，收報17,731.37點，台積電漲1.2%，收在590元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.99 -2.93 105.5 -1.43

中華電 CHT 125.39 -0.84 126.5 -0.87

台積電 TSM 601.97 -1.58 590 2.03

聯電 UMC 52.23 -3.48 53.8 -2.93

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 俄羅斯 半導體

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