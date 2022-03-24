倫敦鎳價高掛15％漲停 原油和黃金聯袂走高

國際油價周三上漲，布蘭特原油期貨漲逾每桶121美元。政府報告顯示美國原油庫存下降，而風暴破壞黑海一個重要出口碼頭也導致供應風險加劇。倫敦金屬交易所鎳價高掛15％漲停，延續大規模軋空後市場試圖恢復正常之際的劇烈波動走勢。黃金走揚，因全球債券殖利率走低。以下是整理自彭博的商品行情：

油價上漲

WTI周三上漲逾5美元，結算價接近每桶115美元。有消息說，黑海一個主要石油出口碼頭停止裝卸，可能數周無法出貨。 出口可能每天減少100萬桶，擠壓歐洲市場。

5月交割西德州中級原油（WTI）上漲5.66美元，結算價報114.93美元。5月交割布蘭特原油期貨上漲6.12美元，結算價報121.60美元。

美國能源資訊署（EIA）報告顯示，美國原油庫存上周減少251萬桶，進一步發出看漲信號。

與此同時，歐盟和北約領導人將於周四齊聚布魯塞爾，以加強對俄羅斯入侵烏克蘭的回應。白宮的國家安全顧問蘇利文表示，美國及盟國將對莫斯科實施進一步制裁。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「你看到大幅波動的可能性上升，WTI 130美元的近期高點可能不會太難突破」。

倫敦鎳期貨漲停作收

倫敦市場午後不久，鎳期貨價格就被鎖定在每噸32,380美元的漲停價位，這也是自3月16日市場恢復交易以來的第一天上漲。恢復交易後的前四天，鎳價每天都跌停，成交量稀少，然後在周二終於達到使買家可以回到市場的價位。

上海市場的鎳期貨在夜盤時段也一路上漲，一度上漲17％，達到漲停板。倫敦金屬交易所（LME）其他基本金屬也走高，鋅價一度上漲7.3％至3月9日以來最高，鋁價一度上漲6.2％。

現貨黃金周三在紐約市場上漲1.2％至每英兩1,943.86美元，周二下跌0.7％。 鈀金上漲1.4％，周二跌3.9％。白銀上漲，白金下跌。