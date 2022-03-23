CNBC：蘋果已收購英國科技新創Credit Kudos
知情人士向財經媒體CNBC表示，蘋果公司（Apple）已買下英國金融科技新創Credit Kudos，代表蘋果繼續深入耕耘創新金融這塊領域。
知情人士說，這樁收購案已在本周稍早完成。科技新聞媒體The Block最早引述三位知情人士報導此消息，根據The Block，這筆交易案價值約1.5億美元。Credit Kudos並未立即回應CNBC的詢問。
總部位於倫敦的Credit Kudos所研發的軟體，能利用消費者銀行數據，幫助銀行掌握更周全資訊來核貸，是Equifax、Experian及環聯（TransUnion）等信用監測巨頭的挑戰者。
Credit Kudos提供「開放銀行」金融科技服務，只要獲得消費者同意，第三方公司能安全地連結到消費者的銀行帳號，以提取資訊並代為付款。
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