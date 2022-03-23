俄烏戰催生「新FAANG」！股價漲勢擊敗科技尖牙股

財經網站MarketWatch報導，還在談科技「尖牙股」？這群所謂「FAANG」股票聽起來彷彿仍置身於2021年。但2022年情勢不同了，「新FAANG」誕生，指的是一批截然不同、運勢當紅的資產。

原始的「FAANG」指的是：臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、Netflix和Google母公司Alphabet。但這群舊「FAANG」今年來股價走勢蹣跚，主要反映利率走高的隱憂，以及對臉書和Netflix需求走軟的顧慮。

紐約證券交易所的FANG+指數今年迄今已大跌11%。

Seabreeze Partners Management總裁卡斯（Doug Kass）表示，新一群「 FAANG」的股價走勢更剽悍，但這裡的F指的是燃料（fuel），A指農業（agriculture），另一個A指航太（aerospace），N指核能（nuclear），G則代表黃金（gold）和關鍵金屬（critical metals）。

他指出，這群「新FAANG」全都隨俄羅斯入侵烏克蘭而大漲，因為俄烏戰爭引發國際制裁導致全世界連忙停止向俄國採購，大宗商品價格應聲暴漲。

MarketWatch根據卡斯的定義編制的「新FAANG」資產平均指數，今年來報酬率達27%。

卡斯表示，他看多SPDR黃金ETF（代碼：GLD），並已投資其他「新FAANG」相關類股，他認為供需失調會繼續對這些投資主題提供支撐力量。