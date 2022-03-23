快訊

二戰來最慘紀錄 攻烏俄軍第15位高級指揮官陣亡

俄烏戰催生「新FAANG」！股價漲勢擊敗科技尖牙股

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
俄烏戰催生「新FAANG」，其中F指的是燃料（fuel）。圖／路透
俄烏戰催生「新FAANG」，其中F指的是燃料（fuel）。圖／路透

財經網站MarketWatch報導，還在談科技「尖牙股」？這群所謂「FAANG」股票聽起來彷彿仍置身於2021年。但2022年情勢不同了，「新FAANG」誕生，指的是一批截然不同、運勢當紅的資產。

原始的「FAANG」指的是：臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜（Amazon.com）、蘋果（Apple）、Netflix和Google母公司Alphabet。但這群舊「FAANG」今年來股價走勢蹣跚，主要反映利率走高的隱憂，以及對臉書和Netflix需求走軟的顧慮。

紐約證券交易所的FANG+指數今年迄今已大跌11%。

Seabreeze Partners Management總裁卡斯（Doug Kass）表示，新一群「 FAANG」的股價走勢更剽悍，但這裡的F指的是燃料（fuel），A指農業（agriculture），另一個A指航太（aerospace），N指核能（nuclear），G則代表黃金（gold）和關鍵金屬（critical metals）。

他指出，這群「新FAANG」全都隨俄羅斯入侵烏克蘭而大漲，因為俄烏戰爭引發國際制裁導致全世界連忙停止向俄國採購，大宗商品價格應聲暴漲。

MarketWatch根據卡斯的定義編制的「新FAANG」資產平均指數，今年來報酬率達27%。

卡斯表示，他看多SPDR黃金ETF（代碼：GLD），並已投資其他「新FAANG」相關類股，他認為供需失調會繼續對這些投資主題提供支撐力量。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄烏戰爭衝擊 東京製鐵4月調漲鋼價上看9%

俄烏戰火釀小麥荒 印尼營多麵缺貨、埃及控制麵包價格

獲利穩定且高殖利率 台股拉回可布局

俄烏戰爭衝兩岸情勢 國安局：凸顯東亞缺集體安全機制

相關新聞

美股道瓊早盤跌逾250點 油價大漲重燃通膨疑慮

美股三大指數23日早盤開低走低，道瓊工業指數跌276點，主因油價上漲再度點燃通膨疑慮。在聯準會（Fed）主席鮑爾「鷹式表...

俄烏戰爭改變全球市場秩序 北京主導的新貿易圈成形？

中國大陸未來幾個月對俄烏戰爭的立場，將改變全球資金和貿易的流動，甚至可能催生形成新的經濟集團。

大宗商品交易老手：供應衝擊勢將推動油價升至每桶150美元

【彭博】-- 大宗商品交易老手Doug King認為，俄烏戰爭造成的供應衝擊，加上疫情過後旺盛的旅遊需求，布蘭特原油價格今年可能會觸及每桶150美元。

萬物齊漲 連馬斯克的星鏈計畫Starlink也要漲

由於通膨問題，近來幾乎所有商品和服務的價格都在漲價。如今就連特斯拉執行長馬斯克的衛星網路服務「星鏈」（Starlink）...

1個月漲2次！蘇伊士運河漲通行費 最高多兩成

埃及政府22日宣布，5月1日起調漲蘇伊士運河的各類船隻通行費，漲幅最多達20%。

「妖鎳」開高逾5% 恢復交易第六天首見上漲

倫敦金屬交易所（LME）鎳3個月期貨23日開盤跳漲約5.5%至每公噸29,700美元，為本月16日恢復交易以來首度上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。