華邦電子：通膨風險加劇 俄烏戰爭對晶片業有長期影響
日經亞洲評論報導，華邦電子董事長焦佑鈞受訪時表示，俄烏戰爭將加劇通膨風險，對晶片業產生長期影響。
焦佑鈞表示，疫情期間，電子產品的需求激增，晶片製造商的業務蓬勃發展，「今年到目前為止都很好。但在通膨的影響下，這種狀況能持續多久，是個很大的問號」，戰爭帶來了不確定性。
根據日經，焦佑鈞說，歐洲能源價格大漲將影響消費能力，就算戰爭很快結束，通膨壓力也無法立即解除，恐將產生「長期影響」。
他補充表示，市場關注焦點是各國政府和央行在經濟放緩時會如何因應通膨，「以前靠印鈔和量化寬鬆來刺激經濟」，但因為通膨，過去的刺激措施這次可能行不通。
焦佑鈞強調，這兩年來，科技業的新現實就是持續面臨不確定性，企業的最佳作法是專注於不受短期動盪影響的長期成長領域，對華邦電子來說是電動車、智慧農業和網路安全。
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