輝達發表「Hopper」架構GPU 搭配晶片由台積電生產

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）發表新晶片和技術，並表示將大幅提升人工智慧（AI）運算速度，強化在資料中心市場的競爭力。輝達將委託台積電生產相關晶片。

輝達目前的目標是新產品和新技術，幫助人工智慧（AI）處理持續快速成長。輝達表示，以「Hopper」架構研發的新型繪圖晶片，預訂在今年內上市。

這款處理器將內建多達800億個電晶體，搭配其他新晶片時，可大幅加快軟體開發的速度，靠這些軟體做理解人類語言和基因組研究也將大有長進。

Hopper可與其他晶片連接效益更佳，排除電腦中零件彼此傳輸大量數據集時的瓶頸。

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）22日表示，首要目標是利用現金擴大事業。他表示，本季已買回價值20億美元庫藏股。她說，還有價值50億美元的庫藏股計畫尚未實施。

在克芮斯發表談話後，輝達盤中股價大跌2.5%，收盤跌幅縮小至0.8%。輝達今年來跌近10%，晶片股普遍下跌。

輝達最新推出的「Hopper」技術，是以電腦科學先驅葛麗絲．霍普（ Grace Hopper）命名。該技術包括專為運作機器學習模型Transformer所設計的電路，常用於改善機器理解和解釋人類語言的方式。