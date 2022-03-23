快訊

直播／本土+2、無病歿 境外移入95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達發表「Hopper」架構GPU 搭配晶片由台積電生產

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
繪圖晶片大廠輝達表示，現正聚焦於以處理速度更快的資料中心晶片這類新產品維持成長，取代部分股東期望大舉買回庫藏股的計畫。路透
繪圖晶片大廠輝達表示，現正聚焦於以處理速度更快的資料中心晶片這類新產品維持成長，取代部分股東期望大舉買回庫藏股的計畫。路透

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）發表新晶片和技術，並表示將大幅提升人工智慧（AI）運算速度，強化在資料中心市場的競爭力。輝達將委託台積電生產相關晶片。

輝達目前的目標是新產品和新技術，幫助人工智慧（AI）處理持續快速成長。輝達表示，以「Hopper」架構研發的新型繪圖晶片，預訂在今年內上市。

這款處理器將內建多達800億個電晶體，搭配其他新晶片時，可大幅加快軟體開發的速度，靠這些軟體做理解人類語言和基因組研究也將大有長進。

Hopper可與其他晶片連接效益更佳，排除電腦中零件彼此傳輸大量數據集時的瓶頸。

輝達財務長克芮斯（Colette Kress）22日表示，首要目標是利用現金擴大事業。他表示，本季已買回價值20億美元庫藏股。她說，還有價值50億美元的庫藏股計畫尚未實施。

在克芮斯發表談話後，輝達盤中股價大跌2.5%，收盤跌幅縮小至0.8%。輝達今年來跌近10%，晶片股普遍下跌。

輝達最新推出的「Hopper」技術，是以電腦科學先驅葛麗絲．霍普（ Grace Hopper）命名。該技術包括專為運作機器學習模型Transformer所設計的電路，常用於改善機器理解和解釋人類語言的方式。

語言 AI 台積電

延伸閱讀

代號「Hopper」 NVIDIA揭曉新一代加速運算等級H100 GPU

NVIDIA藉由Superchip設計 將旗下CPU、GPU等產品組合更多元運算效能

AMD正式推出Instinct MI200系列GPU，推動性價比更高的加速算力表現

輝達新款GPU採台積電4奈米量產 衝刺HPC企業應用

相關新聞

日圓匯價驚見0.239元創23年半新低 換台幣5萬多賺3萬日圓

美國聯準會主席鮑爾釋出更強烈的升息訊號，激勵國際美元轉強，日本央行延續寬鬆政策讓日圓匯價直直落。根據台銀最新牌告匯率，今...

製造商出貨躲俄羅斯不走陸運 恐加劇海運塞港亂象

出口商和物流業者有100多萬個貨櫃，原本打算走全長6,000英里、途經俄羅斯的中歐鐵路，現在改採海運路線，不僅增加貨運成...

華邦電子：通膨風險加劇 俄烏戰爭對晶片業有長期影響

日經亞洲評論報導，華邦電子董事長焦佑鈞受訪時表示，俄烏戰爭將加劇通膨風險，對晶片業產生長期影響。

輝達發表「Hopper」架構GPU 搭配晶片由台積電生產

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）發表新晶片和技術，並表示將大幅提升人工智慧（AI）運算速度，強化在資料中心市場的競爭...

IMF：俄羅斯若債務違約 對全球金融體系衝擊有限

國際貨幣基金（IMF）高階官員今天指出，若俄羅斯無法償還外債，對國際金融體系造成的後果「有限」

連四跌 日圓貶逾121 年底看貶至125對日本是禍非福

日圓兌美元連跌四日，周二貶逾121關卡，看空日圓的分析師認為日圓今年底會貶到125，如今在能源成本高漲的局面下，日圓走貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。