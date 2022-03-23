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連四跌 日圓貶逾121 年底看貶至125對日本是禍非福

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
主要貨幣對日圓近五日全面升值。圖／擷自彭博
主要貨幣對日圓近五日全面升值。圖／擷自彭博

日圓兌美元連跌四日，周二貶逾121關卡，看空日圓的分析師認為日圓今年底會貶到125，如今在能源成本高漲的局面下，日圓走貶至此對日本經濟未必有益，反而有害。

日圓兌美元貶值 0.3%至121.21，盤中一度觸至121.48，是2016年1月來谷底。聯準會（Fed）主席鮑爾表示未來不排除升息50個基點以對抗通膨，如此一來，美日之間利差勢必拉大。

單單在22日為止一周內，日圓對美元貶值了2%，對歐元貶值近3%，對台幣也貶值超過2%。

瑞穗銀行首席市場經濟師 Daisuke Karakama 對日經新聞表示，日圓貶值是好是壞，要看從什麼角度來看。不過，由於日本製造業漸漸移往海外市場，弊大於利的情形愈來愈明顯。

與六年前不同的是，日圓貶值對日本出口業者的助益已經減退。首先，愈來愈多日本汽車和其他產品製造商遷往外銷的當地生產，日圓貶值，反而有礙出口商匯回美元收益對日圓形成的升值壓力。

此外，油價自2016年以來大幅上漲，當年是介於每桶30美元到50美元之間，受益於日圓貶值，日本貿易順差大增。如今，油價隨俄烏戰爭爆發已在100美元之上，日圓走貶反而推升進口能源的成本。 如此一來，日圓貶值反而有害。

Karakama說：「購買力下降可能導致日本經濟降溫。日本可能成為已開發主要經濟體中在1至3月一季唯一負成長的國家。」

投資人也開始押注日圓會繼續走貶。日經新聞引述一位做空日圓的外匯交易員說，日圓今年底可能跌到125日圓，日圓上次跌到此價位是在2015年8月。

日本經濟 油價 俄烏戰爭

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