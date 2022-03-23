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全球債券已自2021年高點回落11% 創有紀錄以來最大跌幅
聯準會（Fed）在內的央行尋求緊縮貨幣政策對抗通膨之際，彭博全球綜合債券指數已從2021年初的高點下跌11%，創下1990年有紀錄以來自高點回落的最大跌幅，超過2008年全球金融危機期間10.8%的回落幅度。
Fed上周升息25個基點，而主席鮑爾本周表示，Fed準備必要時在下次會議升息0.5個百分點。借貸成本上升有可能進一步降低債券回報率，而債券回報也就受到數十年來最快消費價格上漲的侵蝕。
Union Bancaire Privee投資長 Norman Villamin說：「鑒於地緣政治和經濟形勢仍不穩定，未來幾個月應該還會保持較高的波動性，」他也說，投資人應該關注信貸質量，繼續做空債券。
這對習慣了多年來寬鬆貨幣支持下持續有所斬穫的基金經理人是一個打擊。股市熊市似已不遠，顛覆意在用債市更穩定的現金流來平衡股市風險的經典60/40投資組合的原理。
1999年以前，彭博全球綜合指數為單月數據，而非每日數據，其中的成分和存續期會發生波動。固定收益投資人透過做空債券仍可以賺錢。
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